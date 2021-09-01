Ученые исключили принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям

1 сентября, 11:22


Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего исключили принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям, доказав, что вызываемая коронавирусом болезнь является заболеванием сосудов, сообщает издание Journal Circulation Research.

Исследователи обнаружили, что такие симптомы, как кашель и нарушение работы легких, не являются общераспространенными при COVID-19, в то время как образование сгустков крови регистрируется практически повсеместно. Американские ученые связали это с действием S-белка коронавируса, который воздействует на рецептор АСЕ2.

В результате этого воздействия происходит выброс энергии, из-за чего разрушается эндотелий — внешняя поверхность кровеносных артерий.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.