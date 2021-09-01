Ученые исключили принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям



Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего исключили принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям, доказав, что вызываемая коронавирусом болезнь является заболеванием сосудов, сообщает издание Journal Circulation Research.

Исследователи обнаружили, что такие симптомы, как кашель и нарушение работы легких, не являются общераспространенными при COVID-19, в то время как образование сгустков крови регистрируется практически повсеместно. Американские ученые связали это с действием S-белка коронавируса, который воздействует на рецептор АСЕ2.

В результате этого воздействия происходит выброс энергии, из-за чего разрушается эндотелий — внешняя поверхность кровеносных артерий.