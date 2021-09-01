В трех провинциях Афганистана идут бои между силами сопротивления и талибами

1 сентября, 10:45

Столкновения между силами сопротивления Афганистана и боевиками радикального движения «Талибан» продолжаются в разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан. Об этом сообщило агентство Asvaka со ссылкой на источники.

По его данным, бои начались примерно в 23:00 по местному времени во вторник после атаки со стороны боевиков и ведутся до сих пор. Число погибших на данный момент неизвестно.

Во вторник представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят «о полной победе». Позднее силы сопротивления опровергли данную информацию.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.