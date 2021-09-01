В трех провинциях Афганистана идут бои между силами сопротивления и талибами

Столкновения между силами сопротивления Афганистана и боевиками радикального движения «Талибан» продолжаются в разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан. Об этом сообщило агентство Asvaka со ссылкой на источники.

По его данным, бои начались примерно в 23:00 по местному времени во вторник после атаки со стороны боевиков и ведутся до сих пор. Число погибших на данный момент неизвестно.

Во вторник представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят «о полной победе». Позднее силы сопротивления опровергли данную информацию.