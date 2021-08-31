У Зеленского хотят переименовать Украину

В Армении разгорается очередной громкий скандал. В Ереване провёл пресс-конференцию подполковник Арсен Казарян, которого обвиняют в «пленении армянских военнослужащих в сёлах Хин Тагер и Хцаберд» и в том, что он-де не выполнил приказа о круговой обороне этих сел. Сам подполковник свою вину категорически отрицает и уверяет, что села, мол, были сданы по «предварительному сговору», а его адвокат Ваан Ованнисян уверяет: «Власти пытаются сделать Арсена Казаряна козлом отпущения и его арестом смягчить гнев пленных военнослужащих и их родственников,» — и грозится, что защита будет ходатайствовать о допросе Никола Пашиняна и некоторых представителей МИД, поскольку «об инциденте они сообщают информацию, которой нет в уголовном деле, а следственный орган скептически относится к нашим сообщением о нападении противника».

Такого рода судебные процессы в Армении после военного разгрома и 10 тысяч дезертиров — дело вполне ожидаемое. Как и «поиск стрелочников». Но на сей раз за кадром — весьма интригующие подробности. Села, которые в армянских СМИ называют «Хин Тагер» и «Хцаберд» — это Кехне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, где в конце ноября — начале декабря Азербайджан проводил свою антитеррористическую зачистку. А «зинворы», в пленении которых обвиняют полковника Казаряна —те самые, которые были переброшены в Карабах с территории Армении 25 ноября, то есть уже после прекращения боевых действий, «просочились» через посты миротворцев, «закрепились» в сёлах Кехне Таглар и Чайлаггала, «обустроили позиции», развернули террористическую войну, а потом отказывались «выходить» оттуда на территорию Армении и требовали, чтобы в этих сёлах были размещены миротворцы РФ. Именно тогда и появилась карта дислокации МС РФ в Карабахе, где от согласованной линии постов к сёлам Кехне Таглар и Чайлаггала протянулся не предусмотренный никакими соглашениями «язычок». Конец той истории тоже известен: Азербайджан провёл свою антитеррористическую операцию, села были жестко и оперативно «зачищены», «лесные зинворы» — пленены или нейтрализованы, а минобороны России уже на следующее утро опубликовало новую карту — без «нововведений», «аппендиксов», «отростков» и т.д.

И слишком многое указывает на то, что переброска нескольких десятков «зинворов» из Армении в Карабах уже после прекращения войны представляла собой нечто большее, чем просто попытку, пардон, «подгадить» Азербайджану и развернуть террористическую войну по принципу «до кого достанем». В самом деле, села Кехне Таглар и Чайлаггала — это не просто покинутая жителями горно-лесистая местность, весьма удобная для того, чтобы «просочиться и закрепиться». Куда важнее, что это, по старому административному делению, территория бывшего Гадрутского района более не существующей НКАО. И если по настоянию Азербайджана вопрос возвращения азербайджанских беженцев в Шушу еще обсуждался, то в бывший Гадрутский район —никоим образом. И если вдруг в этих сёлах внезапно обнаруживаются армянские «зинворы», которые отказываются покидать свои позиции и требуют разместить здесь миротворцев, а сами миротворцы тут же перерисовывают карту — такая «многоходовка» слишком уж напоминает попытку изменить в свою пользу ни много ни мало поствоенный территориальный баланс, причем задействованы в ней не только ереванские «игроки». Иначе трудно объяснить и то, с какой легкостью будущие «лесные диверсанты» просочились через посты миротворцев, и тем более появление карты с «отростками». Тем более нет сомнений: если опыт с «ходжавендскими зинворами» оказался бы удачным, то его бы быстро повторили, и где в следующий раз «всплыли» бы очередные «зинворы», можно только гадать.

Но не вышло. Азербайджан не просто зачистил два села, а миротворцам не просто пришлось «исправлять» свою карту — сорванным оказался масштабны стратегический замысел, который его авторам, без сомнения, казался весьма хитрым и почти беспроигрышным. А так как по-настоящему тяжелым фигурам теперь вообще не хочется обозначать своё участие в «операции «Ходжавенд»», не говоря о том, чтобы признать своё поражение, то остаётся только искать «стрелочников» и вбрасывать в информационное пространство версии насчёт «договорняка».

Только вот… стоит ли им верить?

Нурани