Эрдоган: Успех турецких дронов в Карабахе сегодня на устах всего мира

31 августа, 22:30

На церемонии вручения дипломов выпускникам Морской и Военно-воздушной академии при Национальном университете обороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил об успешном применении Азербайджаном турецких ударных БПЛА.

“Успешное применение турецких ударных БПЛА во многих конфликтных зонах от Сирии до Карабаха, а также в борьбе с терроризмом, сегодня на устах всего мира”, — заявил глава государства, слова которого приводит «Анадолу».

﻿

«Операция «Ходжавенд»»: что осталось за кадром?

31 августа, 17:35

В Армении разгорается очередной громкий скандал. В Ереване провёл пресс-конференцию подполковник Арсен Казарян, которого обвиняют в «пленении армянских военнослужащих в сёлах Хин Тагер и Хцаберд» и в том, что он-де не выполнил приказа о круговой обороне этих сел. Сам подполковник свою вину категорически отрицает и уверяет, что села, мол, были сданы по «предварительному сговору», а его адвокат Ваан Ованнисян уверяет: «Власти пытаются сделать Арсена Казаряна козлом отпущения и его арестом смягчить гнев пленных военнослужащих и их родственников,» — и грозится, что защита будет ходатайствовать о допросе Никола Пашиняна и некоторых представителей МИД, поскольку «об инциденте они сообщают информацию, которой нет в уголовном деле, а следственный орган скептически относится к нашим сообщением о нападении противника».

Такого рода судебные процессы в Армении после военного разгрома и 10 тысяч дезертиров — дело вполне ожидаемое. Как и «поиск стрелочников». Но на сей раз за кадром — весьма интригующие подробности. Села, которые в армянских СМИ называют «Хин Тагер» и «Хцаберд» — это Кехне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, где в конце ноября — начале декабря Азербайджан проводил свою антитеррористическую зачистку. А «зинворы», в пленении которых обвиняют полковника Казаряна —те самые, которые были переброшены в Карабах с территории Армении 25 ноября, то есть уже после прекращения боевых действий, «просочились» через посты миротворцев, «закрепились» в сёлах Кехне Таглар и Чайлаггала, «обустроили позиции», развернули террористическую войну, а потом отказывались «выходить» оттуда на территорию Армении и требовали, чтобы в этих сёлах были размещены миротворцы РФ. Именно тогда и появилась карта дислокации МС РФ в Карабахе, где от согласованной линии постов к сёлам Кехне Таглар и Чайлаггала протянулся не предусмотренный никакими соглашениями «язычок». Конец той истории тоже известен: Азербайджан провёл свою антитеррористическую операцию, села были жестко и оперативно «зачищены», «лесные зинворы» — пленены или нейтрализованы, а минобороны России уже на следующее утро опубликовало новую карту — без «нововведений», «аппендиксов», «отростков» и т.д.

И слишком многое указывает на то, что переброска нескольких десятков «зинворов» из Армении в Карабах уже после прекращения войны представляла собой нечто большее, чем просто попытку, пардон, «подгадить» Азербайджану и развернуть террористическую войну по принципу «до кого достанем». В самом деле, села Кехне Таглар и Чайлаггала — это не просто покинутая жителями горно-лесистая местность, весьма удобная для того, чтобы «просочиться и закрепиться». Куда важнее, что это, по старому административному делению, территория бывшего Гадрутского района более не существующей НКАО. И если по настоянию Азербайджана вопрос возвращения азербайджанских беженцев в Шушу еще обсуждался, то в бывший Гадрутский район —никоим образом. И если вдруг в этих сёлах внезапно обнаруживаются армянские «зинворы», которые отказываются покидать свои позиции и требуют разместить здесь миротворцев, а сами миротворцы тут же перерисовывают карту — такая «многоходовка» слишком уж напоминает попытку изменить в свою пользу ни много ни мало поствоенный территориальный баланс, причем задействованы в ней не только ереванские «игроки». Иначе трудно объяснить и то, с какой легкостью будущие «лесные диверсанты» просочились через посты миротворцев, и тем более появление карты с «отростками». Тем более нет сомнений: если опыт с «ходжавендскими зинворами» оказался бы удачным, то его бы быстро повторили, и где в следующий раз «всплыли» бы очередные «зинворы», можно только гадать.

Но не вышло. Азербайджан не просто зачистил два села, а миротворцам не просто пришлось «исправлять» свою карту — сорванным оказался масштабны стратегический замысел, который его авторам, без сомнения, казался весьма хитрым и почти беспроигрышным. А так как по-настоящему тяжелым фигурам теперь вообще не хочется обозначать своё участие в «операции «Ходжавенд»», не говоря о том, чтобы признать своё поражение, то остаётся только искать «стрелочников» и вбрасывать в информационное пространство версии насчёт «договорняка».

Только вот… стоит ли им верить?

Нурани