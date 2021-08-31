Талибы сформировали афганское правительство

31 августа, 19:14

Радикальное движение «Талибан» завершило формирование нового правительства Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Большую часть ключевых мест заняли сами талибы. Министром иностранных дел назначен глава политического офиса движения мулла Абдула Гани Барадара. Руководителем обороны стал сын основателя «Талибана» мулла Якуб Ахунд, а сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД. Остальные члены обновлённого кабмина будут объявлены в ближайшие дни.

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».