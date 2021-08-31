Лавров оправдался за слова про Сталина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал подлой интерпретацию его комментариев про советского политического, государственного, военного и партийного деятеля Иосифа Сталина. По его словам, оппозиционные издания заявили, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Об этом он рассказал на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Ранее министр сообщил, что нападки на Сталина как «главного злодея» являются частью атаки на прошлое страны и результаты Второй мировой войны.

«По сути, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от уничтожения и спасли многие народы», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что он указывал на то, что подобную риторику используют те, кто хочет ослабить Россию. А оппозиционные СМИ написали о том, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма», добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — заключил Лавров.

Ранее Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде заявил, что нападки на Иосифа Сталина как на «главного злодея» — это часть атаки на прошлое страны и итоги Второй мировой войны. Министр тогда заметил, что подобные высказывания об историческом прошлом страны, осуществляемые извне, нацелены на то, чтобы переписать историю и ослабить Россию в политической сфере.