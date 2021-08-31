Талибы надеются, что другие страны не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Движение «Талибан» надеется на то, что другие страны не станут вмешиваться во внутренние дела Афганистана, заявил во вторник представитель радикалов, захвативших власть в стране, Забихулла Муджахид.

«Афганистан не будет угрозой для других стран, и мы бы не хотели видеть угрозу Афганистану со стороны иных государств, — сказал он. — Мы надеемся, что международное сообщество не будет вмешиваться в наши внутренние дела». Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

По словам Муджахида, «Исламский эмират» (самоназвание радикалов) хочет хороших политических и экономических отношений с миром». «Мы бы хотели, чтобы все страны мира, включая США, признали нас», — отметил он.