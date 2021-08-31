Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки

31 августа, 17:30

Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature Electronics.

Эксперты, как отмечается, создали специальную комнату со специальной проводящей поверхностью на стенах, чтобы генерировать магнитные поля. Для получения их энергии в помещении установили компактные магнитные катушки.

Устройства используют магнитные поля, и при правильном расположении электроэнергия передается на смартфоны.

Уникальность технологии — возможность беспроводной передачи более 50 ватт электроэнергии на гаджеты в любом месте помещения, и даже в движении.

Эффективность разработки минимум 37 процентов, а в больших пространствах — более 50 %. Новый способ, в отличие от предыдущих, где использовалось микроволновое излучение, совершенно безопасен и соответствует нормативам Федеральной комиссии по связи США и Институтом инженеров электротехники и электроники.

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».