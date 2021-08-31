Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки

Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature Electronics.

Эксперты, как отмечается, создали специальную комнату со специальной проводящей поверхностью на стенах, чтобы генерировать магнитные поля. Для получения их энергии в помещении установили компактные магнитные катушки.

Устройства используют магнитные поля, и при правильном расположении электроэнергия передается на смартфоны.

Уникальность технологии — возможность беспроводной передачи более 50 ватт электроэнергии на гаджеты в любом месте помещения, и даже в движении.

Эффективность разработки минимум 37 процентов, а в больших пространствах — более 50 %. Новый способ, в отличие от предыдущих, где использовалось микроволновое излучение, совершенно безопасен и соответствует нормативам Федеральной комиссии по связи США и Институтом инженеров электротехники и электроники.