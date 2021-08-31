В России испытают подводные беспилотники

31 августа, 17:15
В России создали подводные беспилотники, предназначенные для слежения за субмаринами противника. Аппараты уже проходят испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».

Роботизированные подводные платформы могут использовать методы поиска целей, недоступные обычным субмаринам. Так, малоразмерные беспилотные аппараты сложно уничтожить из-за малых размеров и маневренности. Более того, уничтожение беспилотного аппарата может быть экономически невыгодным по причине несопоставимости стоимости беспилотника и атакующего боеприпаса, отметил представитель «Рубина».

Также существуют крупные подводные беспилотники, которые имеют запас энергии, позволяющий нести мощные средства обнаружения. По словам представителя ЦКБ МТ «Рубин», такие аппараты уже создаются и проходят испытания. В подводной борьбе беспилотные подводные аппараты могут использоваться для поиска и сопровождения субмарин противника, добавил представитель «Рубина».

ЦКБ «Рубин» разработало погружной патрульный корабль «Страж». Проект судна, объединяющего преимущества субмарины и надводного корабля, представили в апреле. Разработчики считают, что их проект заинтересует иностранных заказчиков.

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».