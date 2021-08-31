В России испытают подводные беспилотники

Роботизированные подводные платформы могут использовать методы поиска целей, недоступные обычным субмаринам. Так, малоразмерные беспилотные аппараты сложно уничтожить из-за малых размеров и маневренности. Более того, уничтожение беспилотного аппарата может быть экономически невыгодным по причине несопоставимости стоимости беспилотника и атакующего боеприпаса, отметил представитель «Рубина».
Также существуют крупные подводные беспилотники, которые имеют запас энергии, позволяющий нести мощные средства обнаружения. По словам представителя ЦКБ МТ «Рубин», такие аппараты уже создаются и проходят испытания. В подводной борьбе беспилотные подводные аппараты могут использоваться для поиска и сопровождения субмарин противника, добавил представитель «Рубина».
ЦКБ «Рубин» разработало погружной патрульный корабль «Страж». Проект судна, объединяющего преимущества субмарины и надводного корабля, представили в апреле. Разработчики считают, что их проект заинтересует иностранных заказчиков.