Финляндия отменит социальную дистанцию в два метра

Власти Финляндии отменят установленную в стране социальную дистанцию в два метра. Об этом объявила премьер-министр страны Санна Марин 30 августа в Twitter.

«Правящие партии договорились, что требование соблюдать безопасное расстояние в два метра будет убрано из списка эпидемиологических ограничений. Изменения готовятся и будут рассмотрены в парламенте как можно скорее», — заявила Марин.

Сообщается, что все пять правящих партий сошлись на этом решении. Особенно полезен такой шаг для деятелей культуры: из-за социальной дистанции зрительные залы удавалось наполнять не более чем на 20 процентов.