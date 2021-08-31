Лавров: Русский язык теряет свои позиции в постсоветских странах

Позиции русского языка последние 30 лет ослабевают в странах постсоветского пространства, в частности в Центрально-Азиатском регионе, откуда в Россию прибывает «основное количество трудовых мигрантов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, передает ТАСС.

«За последние 30 лет, к сожалению, русский язык стал очень быстро терять свои позиции. Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру, — сказал он. — Но одновременно в целом ряде случаев русский язык резко терял свои позиции. И это сейчас понимают наши соседи, в том числе и страны Центральной Азии, которые и поставляют основное количество трудовых мигрантов».

По словам министра, сейчас с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Кыргызстаном, где «[русский] язык является официальным и достаточно хорошо защищенным», хотя и ухудшается «качество знания этого языка», российская сторона разрабатывает целую программу «по вопросам создания университетов и школ». «Это одна из инициатив, которую активно поддержал Совет Федерации, — продолжил Лавров. — Лично [председатель верхней палаты российского парламента] Валентина Матвиенко в Таджикистане в один из визитов такую инициативу проявила вместе с президентом [Таджикистана Эмомали] Рахмоном. Она сейчас уже реализуется, и к ней проявляют интерес другие государства. И мы будем это активно распространять».

Как отметил глава дипведомства, Москва рассчитывает, что соседи придут к «пониманию необходимости сохранять русский язык не потому, что Россия этого хочет, а потому, что это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства». «Мы будем такую линию проводить», — резюмировал он.