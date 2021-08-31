Словакия прекращает применение вакцины «Спутник V»

31 августа, 12:09

Словакия прекращает во вторник использование российской вакциной против коронавируса «Спутник V», сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

«Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», — отметили в Минздраве.

В Словакии начали применять «Спутник V» 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера, который переместился в кресло министра финансов

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.