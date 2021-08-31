Словакия прекращает применение вакцины «Спутник V»

Словакия прекращает во вторник использование российской вакциной против коронавируса «Спутник V», сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.
«Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», — отметили в Минздраве.
В Словакии начали применять «Спутник V» 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.
Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера, который переместился в кресло министра финансов