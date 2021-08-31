Американцы перед уходом вывели из строя самолеты, бронемашины и системы защиты в аэропорту Кабула

Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность самолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

«Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими», — сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.

«Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться», — сказал Маккензи.

Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.

«Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты», — подчеркнул генерал, отметив, что «они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова».

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

«На будущее… террористам «Талибана» оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец — мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!» — написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета «Блэкхок», 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета «Эмбраер-314», 28 самолетов «Сессна 208» и 10 самолетов «Сессна АС-208».

Сам Дональд Трамп отметил, что «необходимо запросить немедленного возвращения США всего снаряжения, на которое истрачено $85 млрд».

«Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан — ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту», — полагает экс-президент США.