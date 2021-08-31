Instagram закроет доступ пользователям без даты рождения

Пользователям Instagram пригрозили закрыть доступ к публикациям в сервисе в случае отказа от ввода личных данных. Как сообщает The Verge, соцсеть начала настойчиво требовать ввести свою дату рождения.

Отмечается, что новое требование ввели в 2019 году, но если у пользователя был созданный ранее аккаунт, то он мог обойти это требование. Теперь же компания требует личную информацию от каждого, кто заходит в Instagram.

В пресс-релизе сервиса говорится, что запрос будет появляться при каждом открытии приложения. Пока его можно закрыть и начать смотреть публикации. Однако со временем Instagram намерен закрыть доступ тем, кто так и не укажет свою дату рождения.

Компания объясняет новые требования наличием контента, который не подходит для несовершеннолетней аудитории. В настоящее время подобные посты специально размывают, чтобы нельзя было различить содержимое. Теперь же при переходе на подобные фото или видео будут снова требовать ввести полную дату рождения.

Также в Instagram рассказали о внедрении ИИ для определения реального возраста пользователей и выявлении тех, кто ввел ложные данные. Если искусственный интеллект посчитает, что указанный в профиле возраст не совпадает с реальным, то пользователю нужно будет пройти верификацию. Компания пока не уточнила, каким именно образом.