Instagram закроет доступ пользователям без даты рождения

31 августа, 18:00

Пользователям Instagram пригрозили закрыть доступ к публикациям в сервисе в случае отказа от ввода личных данных. Как сообщает The Verge, соцсеть начала настойчиво требовать ввести свою дату рождения.

Отмечается, что новое требование ввели в 2019 году, но если у пользователя был созданный ранее аккаунт, то он мог обойти это требование. Теперь же компания требует личную информацию от каждого, кто заходит в Instagram.

В пресс-релизе сервиса говорится, что запрос будет появляться при каждом открытии приложения. Пока его можно закрыть и начать смотреть публикации. Однако со временем Instagram намерен закрыть доступ тем, кто так и не укажет свою дату рождения.

Компания объясняет новые требования наличием контента, который не подходит для несовершеннолетней аудитории. В настоящее время подобные посты специально размывают, чтобы нельзя было различить содержимое. Теперь же при переходе на подобные фото или видео будут снова требовать ввести полную дату рождения.

Также в Instagram рассказали о внедрении ИИ для определения реального возраста пользователей и выявлении тех, кто ввел ложные данные. Если искусственный интеллект посчитает, что указанный в профиле возраст не совпадает с реальным, то пользователю нужно будет пройти верификацию. Компания пока не уточнила, каким именно образом.

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».