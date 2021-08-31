30 лет независимости. У Узбекистана свой путь развития

Любая система совершенствуется лишь тогда, когда изменения опираются на мотивацию, исходящую снизу. В этом случае вертикаль власти получает реальную поддержку горизонтали, и формируется взаимодополняющая среда.

При детальном разборе положения невольно приходится признать, что в обществе достигается консенсус между властью и обществом. Впоследствии он гарантирует аккумуляцию энергии, столь необходимую для осуществления поступательных реформ.

Не зря философы и обществоведы утверждают, что начинать реформы трудно и даже опасно, потому что они сопряжены с потрясениями и непопулярными мерами. Иногда люди отворачиваются от их сурового лика, не беря в толк, что дорога к успеху лежит через низовые, не самые приятные ступени восхождения. Смирившись с трудностями восхождения и преодолевая всю его тяжесть, они непременно приходят к цели.

А в чем же тогда опасность? Она в том, что отказ от реформ становится непростительной ошибкой. Коль они начаты, необходимо следовать курсом изменений, чтобы дойти до логической черты. Тем более по ходу движения многое меняется и облагораживается. Трудную дорогу осиливает идущий.

Узбекистан на собственном опыте познает мудрость истин, которые неоднократно находили подтверждение в истории в разные времена и с разными общностями. Это правда, что у каждой страны свои обычаи, свои традиции и опыт национального строительства. На этом фоне общими и непреложными остаются философия законов развития и возрожденческие каноны.

В случае с узбекистанцами главным показателем является трудолюбие, одаренность и нацеленность на поиск. Если люди любознательны и полны желания преуспеть, достичь совершенства, то наиболее важной составляющей для них становится успешная управленческая модель.

На начальном этапе завоеванной независимости народ страны отстоял физическую безопасность, смог защитить себя от многочисленных рисков и опасных вызовов, доказал свою способность в реализации суверенных прав. После наступил черед качественных изменений, охвативший буквально все сферы жизни.

Приход во власть в 2016 году политического преемника первого президента Ислама Каримова — Шавката Мирзиеева ознаменовался объявлением нового этапа в развитии страны. Программа изменений новоизбранного руководителя оказалась настолько объемной и всеохватывающей, что наблюдатели стали задаваться вопросом – а реалистична ли столь глубокая методология. Всем было ясно и понятно, что Шавкат Мирзиеев нацелился на широкий формат приоритетов ввиду их логической актуальности. Но с сугубо практической точки зрения многое казалось трудным.

Но скептики упускали из виду одну существенную деталь. В концепции президента Мирзиеева центральным элементом реформенной программы было объявлено обеспечение прав и свобод для каждого человека. Придав этому компоненту профилирующую роль, глава государства указал на код доступа к дилемме по преодолению кризисных тенденций.

Иными словами, он дал понять, что узбекистанцы не могут и не должны стоять в стороне от демократических изменений, являющих собой сердцевинную статью преобразований.

Все, кто ратовал за тотальные либеральные реформы по образу европейских стран, оказались на ложном пути. Они выдавали желаемое за действительное, не осознавая особенностей момента и не беря за основу особенности уклада жизни узбекского народа.

Шавкат Мирзиеев без пафоса провозгласил курс на развитие консультативной демократии, которая и прежде, и ныне отвечает духу, традициям и образу мышления узбекистанцев. В этом выборе, ставшем, как показали последующие процессы, историческим, глава государства превзошел всех, доказав, что руководствуется категориями будущего.

«Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали», — сказал классик Эдмунд Берк два столетия назад. Такое впечатление, что острие его мудрого изречения адресовано нынешним поколениям узбекистанцев, одержимых желанием жить и развиваться, добиваться лучшего для себя и новых поколений. И в самом деле народ Узбекистана в критичные 90-ые не дал развиться вакууму, выбил почву из-под ног радикальных сил, которым не терпелось вовлечь Узбекистан в орбиту разрушительных процессов.

Дееспособный кластер, простые люди труда в центре и на местах работали, хотя в условиях постсоветской стагнации трудно было добиваться высоких количественных и качественных показателей. Власть и народ осознали, что бездействие смерти подобно. Сообща создавали условия, чтобы государственный корабль взял курс в сторону от штормовой зоны. Расчеты оправдали ожидания.

В нынешних условиях политическое руководство страны понимает, что создание равных условий для людей предопределяет судьбу грядущего. По этой причине все реформы Шавката Мирзиеева, вобравшие в себя нововведения в системе законодательной, исполнительской и судебной систем, поставили во главу угла цель – создать диктатуру закона и справедливости. Только так можно формировать здоровую конкурентную среду.

В этой ипостаси нет четко обозначенных границ совершенства. Они легко раздвигаются, если в цене инициатива простого гражданина, если его слово слышимо в верхах, если в национальной управленческой системе реализуется политика открытости. Узбекское руководство добилось поставленной задачи, максимально сократив дистанцию, разделяющую властные структуры и человека.

Два жизненно важных звена ведут постоянный диалог, что имеет жизненное значение для судьбы обновленческой программы.

Процесс поступательной демократизации и модернизации – это два кита, на которых держится реформенная программа Шавката Мирзиеева. Глава государства позаботился о том, чтобы две парадигмы дополняли друг друга. Ставка на высокую технологичность ранее казалась несбыточной мечтой, но сегодня в разных сферах Узбекистан смело применяет преимущества современных технологий.

Погоду делает фактор экономических свобод, который базируется на возможностях малого и среднего бизнеса. Показатели новых достижений страны в определяющей номинации свидетельствуют, что востребованный сегмент в виде требований четвертой промышленной революции в действии, и он оправдывает возложенные на него надежды.

Любой курс, приносящий преференции, нуждается в том, чтобы на его пути не создавались преграды. Он же приобретает обнадеживающую методичность, если светлые умы и дееспособные силы испытывают естественную потребность в соучастии. Если обстоятельства и условия позволяют людям вносить свою толику в созидательный тренд, результат не заставляет себя долго ждать.

Узбекистан успешно добивается расширения границ народовластия, и в этом гарант успешности страны, нацеленной в грядущее.

Тофик Аббасов