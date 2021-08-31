Пакистан не принял ни одного беженца из Афганистана

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что страна не приняла ни одного беженца из Афганистана.

«Мы ожидали огромного притока беженцев из Афганистана, но ни один человек не приехал в Пакистан в качестве беженца», — сказал министр, передает РИА Новости.

По его словам, такой статус никому не предоставили. Ахмад рассказал, что люди из Афганистана каждый день прибывают в Пакистан через пограничный пункт Чаман, а затем возвращаются обратно, и назвал это «нормальной деятельностью».

При этом пакистанский министр отметил, что страна готова оказать помощь прибывшим из Афганистана. По его словам, только в одном Исламабаде разместили 3 тысячи человек . Он добавил, что «любому лицу любой национальности, прибывшему в Пакистан из Афганистана», будет предоставлена транзитная виза сроком на 21 день.