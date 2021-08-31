Пакистан не принял ни одного беженца из Афганистана

31 августа, 10:16

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что страна не приняла ни одного беженца из Афганистана.

«Мы ожидали огромного притока беженцев из Афганистана, но ни один человек не приехал в Пакистан в качестве беженца», — сказал министр, передает РИА Новости.

По его словам, такой статус никому не предоставили. Ахмад рассказал, что люди из Афганистана каждый день прибывают в Пакистан через пограничный пункт Чаман, а затем возвращаются обратно, и назвал это «нормальной деятельностью».

При этом пакистанский министр отметил, что страна готова оказать помощь прибывшим из Афганистана. По его словам, только в одном Исламабаде разместили 3 тысячи человек . Он добавил, что «любому лицу любой национальности, прибывшему в Пакистан из Афганистана», будет предоставлена транзитная виза сроком на 21 день.

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Талибы предприняли неудачную попытку штурма Панджшерской долины и понесли серьезные потери

31 августа, 10:45

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, который возглавляет сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.