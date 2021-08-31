В Японии в вакцине Pfizer обнаружили резиновую крошку

Врачи японской префектуры Окинава обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает ТАСС.

По его словам, власти обратились к производителю и получили ответ, что в препарате «с высокой долей вероятности находится резиновая крошка от крышки ампулы», которая могла образоваться от неправильного прокалывания шприцем — по рекомендациям Минздрава Японии игла должна проходить сквозь крышку строго под прямым углом.

В компании добавили, что аналогичные инциденты случались с вакциной производства Moderna. Там заверили, что это никак не влияет на безопасность препаратов.