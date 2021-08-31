В Японии в вакцине Pfizer обнаружили резиновую крошку

31 августа, 09:50

Врачи японской префектуры Окинава обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает ТАСС.

По его словам, власти обратились к производителю и получили ответ, что в препарате «с высокой долей вероятности находится резиновая крошка от крышки ампулы», которая могла образоваться от неправильного прокалывания шприцем — по рекомендациям Минздрава Японии игла должна проходить сквозь крышку строго под прямым углом.

В компании добавили, что аналогичные инциденты случались с вакциной производства Moderna. Там заверили, что это никак не влияет на безопасность препаратов.

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Талибы предприняли неудачную попытку штурма Панджшерской долины и понесли серьезные потери

31 августа, 10:45

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, который возглавляет сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.