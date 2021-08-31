США оставили в Кабуле необходимую для возобновления работы аэропорта технику

31 августа, 09:35

Соединенные Штаты не стали выводить из строя некоторые виды техники, необходимой для поддержания работы аэропорта Кабула, такой как пожарные машины и погрузчики, и рассчитывают помочь с возобновлением приема гражданских рейсов в воздушной гавани города. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, выступая перед журналистами по видеосвязи в Пентагоне, передает ТАСС.

«Нам нужно, чтобы аэропорт был в рабочем состоянии, и нам нужно, чтобы он быстро начал работу по приему гражданских самолетов. Так что мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этом», — сказал он.

«Я приведу пример: мы не стали выводить из стоя, когда покидали [Кабул], ту технику, которая необходима для работы аэропорта, такую как пожарные машины и погрузчики», — отметил он. «Все это имеется в наличии, чтобы аэропорт мог возобновить работу как можно скорее, и нужно, чтобы он возобновил работу как можно скорее», — добавил генерал.

Маккензи объявил на брифинге о том, что Соединенные Штаты в понедельник вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою 20-летнюю военную миссию в этой стране.

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Талибы предприняли неудачную попытку штурма Панджшерской долины и понесли серьезные потери

31 августа, 10:45

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, который возглавляет сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.