США оставили в Кабуле необходимую для возобновления работы аэропорта технику

Соединенные Штаты не стали выводить из строя некоторые виды техники, необходимой для поддержания работы аэропорта Кабула, такой как пожарные машины и погрузчики, и рассчитывают помочь с возобновлением приема гражданских рейсов в воздушной гавани города. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, выступая перед журналистами по видеосвязи в Пентагоне, передает ТАСС.

«Нам нужно, чтобы аэропорт был в рабочем состоянии, и нам нужно, чтобы он быстро начал работу по приему гражданских самолетов. Так что мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этом», — сказал он.

«Я приведу пример: мы не стали выводить из стоя, когда покидали [Кабул], ту технику, которая необходима для работы аэропорта, такую как пожарные машины и погрузчики», — отметил он. «Все это имеется в наличии, чтобы аэропорт мог возобновить работу как можно скорее, и нужно, чтобы он возобновил работу как можно скорее», — добавил генерал.

Маккензи объявил на брифинге о том, что Соединенные Штаты в понедельник вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою 20-летнюю военную миссию в этой стране.