ЕС оставил Азербайджан в списке стран с ослабленным ковид-режимом при въезде

30 августа, 23:13

Совет ЕС в очередной раз обновил в понедельник список стран и территорий для въезда из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антиковидных ограничений.

«Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных», — отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В частности, из этого «льготного» списка исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США. В нем остаются 18 стран и территорий, для въезда из которых в ЕС «государства-члены должны постепенно отменить ограничения на несущественные (в том числе туристические) поездки».

Это Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Китай — при условии подтверждения взаимности.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Но «государство-член не может принять решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом».

России по-прежнему нет в списке стран, для которых ЕС рекомендует ослаблять антиковидные ограничения.

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.