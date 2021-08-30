У берегов Гренландии обнаружили неоткрытый остров

30 августа, 22:37

Ученые из Дании и Швеции случайно открыли у побережья Гренландии новый остров. Он оказался самым северным участком суши на планете.

В июле 2021 года ученые прибыли в северную часть Гренландии, чтобы собрать образцы в районе острова Оодаак, который до сих пор считался самым северным в мире. Целью их поездки было изучение и поиск новых видов жизни, которые обитают в экстремальных условиях.

В ходе экспедиции ученые, как они полагали, побывали и на самом Оодааке. По их словам, это небольшой участок суши размером 60 на 30 метров с ледниковыми отложениями и гравием, покрытый грязью.

Только после завершения экспедиции ученые, сверившись с базой данных датских арктических островов, поняли, что остров, на котором они находились, расположен на 780 метров северо-западнее Оодаака.

«Это не представляет большой ценности с научной точки зрения, — отметил в беседе с „Би-би-си“ руководитель экспедиции Мортен Раш. — Но чисто по-человечески, конечно, приятно было оказаться среди первых людей, которые топтали своими ботинками самую северную точку планеты».

Движение льдов в этом районе регулярно приводит к возникновению и исчезновению небольших островков — из-за того, что они могут как возвышаться над поверхностью воды на несколько сантиметров, так и находиться под ней. Карты для этой части Гренландии являются неточными и постоянно корректируются.

Новый остров ученые предложили назвать Кекертак Аваннарлег, что в переводе с гренландского языка означает «самая северная земля».

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.