У берегов Гренландии обнаружили неоткрытый остров

Ученые из Дании и Швеции случайно открыли у побережья Гренландии новый остров. Он оказался самым северным участком суши на планете.

В июле 2021 года ученые прибыли в северную часть Гренландии, чтобы собрать образцы в районе острова Оодаак, который до сих пор считался самым северным в мире. Целью их поездки было изучение и поиск новых видов жизни, которые обитают в экстремальных условиях.

В ходе экспедиции ученые, как они полагали, побывали и на самом Оодааке. По их словам, это небольшой участок суши размером 60 на 30 метров с ледниковыми отложениями и гравием, покрытый грязью.

Только после завершения экспедиции ученые, сверившись с базой данных датских арктических островов, поняли, что остров, на котором они находились, расположен на 780 метров северо-западнее Оодаака.

«Это не представляет большой ценности с научной точки зрения, — отметил в беседе с „Би-би-си“ руководитель экспедиции Мортен Раш. — Но чисто по-человечески, конечно, приятно было оказаться среди первых людей, которые топтали своими ботинками самую северную точку планеты».

Движение льдов в этом районе регулярно приводит к возникновению и исчезновению небольших островков — из-за того, что они могут как возвышаться над поверхностью воды на несколько сантиметров, так и находиться под ней. Карты для этой части Гренландии являются неточными и постоянно корректируются.

Новый остров ученые предложили назвать Кекертак Аваннарлег, что в переводе с гренландского языка означает «самая северная земля».