Эрдоган: Проект «Полумесяц и звезда» внушит страх врагам Турции и доверие друзьям

Проект «Полумесяц и звезда» – структура, которая внушит страх врагам Турции и доверие друзьям.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала реализации проекта.
По его словам, в рамках «Полумесяца и звезды» будет создана централизованная, единая система обороны.
«В комплексе будут размещены здания Министерства национальной обороны, Генштаба, командований видов вооруженных сил», — добавил глава турецкого государства (цитата по «Анадолу»).
Отметим, что проект «Полумесяц и звезда» (Ay Yıldız) предполагает строительство в Анкаре единого комплекса оборонных ведомств. Его открытие планируется реализовать до 2023 года, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие.