В ООН опасаются гумкризиса в Афганистане

30 августа, 22:01

В ООН ожидают начало масштабного гуманитарного кризиса в 39-миллионном Афганистане после окончания эвакуации. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает Reuters.

Так, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди повторил призыв к тому, чтобы границы Афганистана оставались открытыми, и большее количество стран разделило гуманитарную ответственность с Ираном и Пакистаном, которые уже приняли 2,2 млн афганцев.

«Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и разворачивающаяся трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев. Мы не должны отворачиваться», — говорится в заявлении Гранди, который подчеркнул, что гораздо более серьезный гуманитарный кризис только начинается.

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.