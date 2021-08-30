В ООН опасаются гумкризиса в Афганистане

В ООН ожидают начало масштабного гуманитарного кризиса в 39-миллионном Афганистане после окончания эвакуации. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает Reuters.

Так, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди повторил призыв к тому, чтобы границы Афганистана оставались открытыми, и большее количество стран разделило гуманитарную ответственность с Ираном и Пакистаном, которые уже приняли 2,2 млн афганцев.

«Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и разворачивающаяся трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев. Мы не должны отворачиваться», — говорится в заявлении Гранди, который подчеркнул, что гораздо более серьезный гуманитарный кризис только начинается.