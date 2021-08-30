Россия примет участие в восстановлении Афганистана

Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что Москва готова приступать к ним уже сейчас, пишет РИА Новости.

«Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот, этот момент начинает наступать», — приводит агентство его слова. В дополнение к ним дипломат также призвал западные государства не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана

Кабулов предупредил, что нельзя исключать возможности новых авиаударов США по территории Афганистана также отметил, что угроза увеличения наркотрафика с территории Афганистана реальна, и борьба с ней не должна ограничиваться словами.