Байден отказался говорить про Афганистан и заблудился в конференц-зале

30 августа, 12:10

Президент США Джо Байден предложил журналистам пообщаться в ходе пресс-конференции, однако отказался продолжать разговор после упоминания Афганистана. Видео с мероприятия опубликовали в Telegram-канале «Карточный домик».

Так, политик сперва согласился ответить на вопросы от представителей СМИ, следует из ролика. Однако после того, как один из репортеров коснулся афганского вопроса, американский лидер заявил, что не будет говорить про Афганистан.

Затем Байден стукнул рукой по трибуне и направился в сторону выхода, однако пошел не в том направлении и заблудился в конференц-зале.

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Госкомиссия: Массовые захоронения вскроют в присутствии представителей международных структур

30 августа, 13:42


«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».

Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.