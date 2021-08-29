Израиль бомбит Газу

30 августа, 01:00

ВВС Израиля нанесли удары по блокированному сектору Газа, сообщает агентство «Анадолу».

По информации очевидцев, авиаудары были нанесены по объекту вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС — организации «Бригады Изеддина аль-Кассама» — в центральной части сектора Газа и сельскохозяйственному угодью на севере полуанклава.

Палестинские власти пока не информировали о наличии жертв.

Между тем израильская армия сообщила в соцсетях, что авиаудары были нанесены по учебному и оружейному центру ХАМАС в ответ на атаку с территории Газы с применением шаров с горючей смесью.

Министерство здравоохранения Палестины 28 августа сообщило о ранении 11 палестинцев в результате применения силы израильскими военными при разгоне акции протеста против блокады Газы.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).