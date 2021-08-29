Израиль бомбит Газу

ВВС Израиля нанесли удары по блокированному сектору Газа, сообщает агентство «Анадолу».

По информации очевидцев, авиаудары были нанесены по объекту вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС — организации «Бригады Изеддина аль-Кассама» — в центральной части сектора Газа и сельскохозяйственному угодью на севере полуанклава.

Палестинские власти пока не информировали о наличии жертв.

Между тем израильская армия сообщила в соцсетях, что авиаудары были нанесены по учебному и оружейному центру ХАМАС в ответ на атаку с территории Газы с применением шаров с горючей смесью.

Министерство здравоохранения Палестины 28 августа сообщило о ранении 11 палестинцев в результате применения силы израильскими военными при разгоне акции протеста против блокады Газы.