Новый вид табака убивает насекомых

30 августа, 00:31

Ученые из Австралии обнаружили новый вид табака. Оказалось, что растение вырабатывает специальное липкое вещество, с помощью которого ловит и уничтожает насекомых, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Curtis’s Botanical Magazine.

«Зеленого хищника» назвали Nicotania insecticida. Внешне липучки табака похожи на ловушки хищных росянок. Ученые провели эксперименты с мухами, мошками, тлями. Выяснилось, что растение использует свои возможности только в качестве обороны. При этом для людей и домашнего скота оно безопасно.

Удивительно, что новое растение зоологи нашли на том участке, где плодородие почвы остается на самом низком уровне. Засушливые районы Австралии до сих пор считались почти бесплодными с весьма ограниченным набором растений.

В настоящий момент исследователи пытаются культивировать Nicotania insecticida в теплицах. После этого начнется следующая серия экспериментов. Ученые пытаются понять, каким образом табак извлекает из убитых вредителей полезные вещества.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).