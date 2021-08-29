Новый вид табака убивает насекомых

Ученые из Австралии обнаружили новый вид табака. Оказалось, что растение вырабатывает специальное липкое вещество, с помощью которого ловит и уничтожает насекомых, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Curtis’s Botanical Magazine.

«Зеленого хищника» назвали Nicotania insecticida. Внешне липучки табака похожи на ловушки хищных росянок. Ученые провели эксперименты с мухами, мошками, тлями. Выяснилось, что растение использует свои возможности только в качестве обороны. При этом для людей и домашнего скота оно безопасно.

Удивительно, что новое растение зоологи нашли на том участке, где плодородие почвы остается на самом низком уровне. Засушливые районы Австралии до сих пор считались почти бесплодными с весьма ограниченным набором растений.

В настоящий момент исследователи пытаются культивировать Nicotania insecticida в теплицах. После этого начнется следующая серия экспериментов. Ученые пытаются понять, каким образом табак извлекает из убитых вредителей полезные вещества.