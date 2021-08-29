Чавушоглу исключил принятие новых беженцев из Афганистана

У Анкары не получится принять всех беженцев, приезжающих из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. О дополнительной волне беженцев не может быть и речи», — сказал дипломат на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Его слова приводит Reuters.

Как подчеркнул Чавушоглу, со стороны Турции были выполнены все гуманитарные и моральные обязанности в отношении мигрантов.

В МИД Турции уточнили, что речи о какой-либо дополнительной волне мигрантов не идет.