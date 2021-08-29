Чавушоглу исключил принятие новых беженцев из Афганистана

29 августа, 22:49

У Анкары не получится принять всех беженцев, приезжающих из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. О дополнительной волне беженцев не может быть и речи», — сказал дипломат на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Его слова приводит Reuters.

Как подчеркнул Чавушоглу, со стороны Турции были выполнены все гуманитарные и моральные обязанности в отношении мигрантов.

В МИД Турции уточнили, что речи о какой-либо дополнительной волне мигрантов не идет.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).