Армении грозит включение в черный список агентства авиабезопасности ЕС

29 августа, 22:35

Турция имеет обоснование, запрещающее полеты армянских самолетов через их воздушное пространство, а Армения не может запретить Турции использовать свое воздушное пространство. Об этом заявил бывший советник премьер-министра Армении, авиатор Акоп Чагарян.

«Турция всегда использовала воздушное пространство Армении, здесь нет ничего необычного. Все страны, являющиеся членами международной организации гражданской авиации, подписали соглашение о том, что они не будут мешать друг другу летать через воздушное пространство. В военных ситуациях какие-то исключения бывают. Сейчас Армения может ссылаться на какое-то международное урегулирование — использовать наше воздушное пространство для того, чтобы не пускать турок, а с другой стороны, армянские самолеты всегда использовали воздушное пространство Турции.

Сейчас, когда с сентября турки запретят это делать, авиационные власти Армении будут включены в черный список агентства авиационной безопасности Евросоюза, поэтому будет запрещен въезд в воздушное пространство как Европы, так и Турции, Израиля.

А Армения не может запретить Турции использовать свое воздушное пространство», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Акоп Чагарян отметил, что полеты армянских самолетов в Бейрут, Тель-Авив в Европу совершались по территории Турции, однако сейчас у Турции есть обоснование закрыть воздушное пространство, а у Армении нет.

﻿

Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).