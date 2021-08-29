Япония не предоставила убежище приплывшему в страну россиянину

Власти Японии отказались предоставить убежище гражданину России, который вплавь пересек 24-километровый пролив между двумя странами, сообщает «Медуза» со ссылкой на газету Hokkaido.

По данным издания, 28 августа мужчине отказали во временном разрешении на пребывание. На следующей неделе его передадут генеральному консульству России в Саппоро.

Япония официально уведомила генконсульство России о задержании мужчины за нелегальный въезд. В дипломатическом представительстве РФ сообщили РИА Новости, что сейчас будет «идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». Как правило, отметили в консульстве, людей, задержанных за нелегальный въезд в Японию, депортируют.

В августе гражданин России Ваас Феникс Нокард самостоятельно приплыл в Японию с острова Кунашир на Южных Курилах, чтобы попросить политическое убежище. Он переплыл пролив между Россией и Японией в гидрокостюме.

По данным СМИ, 38-летний Ваас Феникс Нокард — уроженец Ижевска, который три года назад переехал на Курилы, получив дальневосточный гектар.