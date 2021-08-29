Акар подчеркнул тщетность провокаций Греции

Греция должна понять, что ее экспансионистский подход и провокационные действия неразумны и ни к чему не приведут. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита с инспекцией в приграничную с Грецией западную провинцию Эдирне.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакъюз.

Акар на месте ознакомился с мерами, принятыми на границе с Грецией, и посетил подразделения армии на нулевой точке границы.

«Руководители всех стран, в частности соседней Греции, должны знать, что добрососедские отношения важны также для народов этих стран. Но, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с провокациями, противоправными агрессивными действиями и риторикой Греции. Они (греческие власти) постоянно используют язык угроз в адрес Турции», — заявил глава Минобороны (цитата по «Анадолу»).

Министр подчеркнул, что ни сегодня, ни в прошлом нигде в мире не было такого, чтобы какой-либо остров имел 6 миль территориальных вод и 10 миль воздушного пространства.

«Такого не бывает, но наши греческие соседи претендуют на это. Греция выдвигает неслыханные претензии, претендует на все морское и воздушное пространство, тем самым прилагая все усилия для того, чтобы ограничить возможности Турции. Но история показала, что таким образом ничего не добиться, и они должны это очень четко видеть. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим им нарушать или ущемлять наши права и законы», — добавил Акар.