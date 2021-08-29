Акар подчеркнул тщетность провокаций Греции

29 августа, 20:53

Греция должна понять, что ее экспансионистский подход и провокационные действия неразумны и ни к чему не приведут. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита с инспекцией в приграничную с Грецией западную провинцию Эдирне.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакъюз.

Акар на месте ознакомился с мерами, принятыми на границе с Грецией, и посетил подразделения армии на нулевой точке границы.

«Руководители всех стран, в частности соседней Греции, должны знать, что добрососедские отношения важны также для народов этих стран. Но, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с провокациями, противоправными агрессивными действиями и риторикой Греции. Они (греческие власти) постоянно используют язык угроз в адрес Турции», — заявил глава Минобороны (цитата по «Анадолу»).

Министр подчеркнул, что ни сегодня, ни в прошлом нигде в мире не было такого, чтобы какой-либо остров имел 6 миль территориальных вод и 10 миль воздушного пространства.

«Такого не бывает, но наши греческие соседи претендуют на это. Греция выдвигает неслыханные претензии, претендует на все морское и воздушное пространство, тем самым прилагая все усилия для того, чтобы ограничить возможности Турции. Но история показала, что таким образом ничего не добиться, и они должны это очень четко видеть. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим им нарушать или ущемлять наши права и законы», — добавил Акар.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).