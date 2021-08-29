ВС Турции приняли на вооружение новейший ударный дрон

Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя», — сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.

Он добавил, что «те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке».

«Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень», — отметил турецкий лидер (цитата по Report).

По словам Эрдогана, «некоторые страны используют технологии для изменения суверенитета, границ, а наш принцип — любые технологии использовать на благо людей». «Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой. Если в нашем регионе или в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, что это может быть осуществлено без Турции. Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции», — заявил президент страны.