ВС Турции приняли на вооружение новейший ударный дрон

29 августа, 20:09

Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя», — сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.

Он добавил, что «те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке».

«Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень», — отметил турецкий лидер (цитата по Report).

По словам Эрдогана, «некоторые страны используют технологии для изменения суверенитета, границ, а наш принцип — любые технологии использовать на благо людей». «Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой. Если в нашем регионе или в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, что это может быть осуществлено без Турции. Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции», — заявил президент страны.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).