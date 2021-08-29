США не собираются сохранять дипмиссию в Кабуле после вывода войск

29 августа, 19:40

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не планирует сохранять свое посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана.

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство», — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на CBS.

Салливан отметил, что у США останутся механизмы для сохранения на месте дипломатов. Он объяснил, что это необходимо в том числе для того, чтобы обрабатывать заявления просителей специальных иммиграционных виз.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).