США не собираются сохранять дипмиссию в Кабуле после вывода войск

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не планирует сохранять свое посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана.

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство», — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на CBS.

Салливан отметил, что у США останутся механизмы для сохранения на месте дипломатов. Он объяснил, что это необходимо в том числе для того, чтобы обрабатывать заявления просителей специальных иммиграционных виз.