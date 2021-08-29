Убит смертник, планировавший теракт в аэропорту Кабула

Удар, нанесенный в воскресенье по цели в Кабуле, был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения «Талибан» Забиуллу Муджахида.

Данную информацию подтвердил Пентагон сообщив, что Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар с беспилотника по автомобилю в районе Хаджи-Бугра в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГИЛ. По данным американской стороны, в транспортном средстве перевозилось большое количество взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок, уточняет «Интерфакс».