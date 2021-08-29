Убит смертник, планировавший теракт в аэропорту Кабула

29 августа, 18:49

Удар, нанесенный в воскресенье по цели в Кабуле, был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения «Талибан» Забиуллу Муджахида.

Данную информацию подтвердил Пентагон сообщив, что Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар с беспилотника по автомобилю в районе Хаджи-Бугра в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГИЛ. По данным американской стороны, в транспортном средстве перевозилось большое количество взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок, уточняет «Интерфакс».

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).