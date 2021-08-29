День траура в Казахстане

В Казахстане в воскресенье проходит день общенационального траура в связи со взрывами на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области, повлекшими гибель 13 человек.

На зданиях всех государственных учреждений, в том числе резиденции президента РК, и иностранных дипломатических миссий в стране приспущены флаги. Радио и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ.

Сайты информационных агентств и официальных госструктур, стали черно-белыми.

Указ о проведении общенационального траура подписал накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал Токаев в Twitter.

Взрыв произошел в воинской части Жамбылской области Казахстана 26 августа. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров, напоминает «Анадолу».

На территории военных складов хранилось более 500 тонн тротила, из зоны пожара было эвакуировано около 1,2 тыс. человек.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек, еще 98 пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Поиски еще троих продолжаются.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.