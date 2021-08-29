Талибы в ближайшие дни объявят о создании инклюзивного правительства

29 августа, 14:58

Движение «Талибан» объявило о создании инклюзивного правительства в ближайшие дни, заявил представитель движения Варак Альханафи.

«Вчера и сегодня делегация Политического управления Исламского Эмирата Афганистан провела встречи с различными политическими деятелями, старейшинами племен, журналистами и активистами страны. На заседании делегация Политического офиса заверила всех в гарантиях безопасности, проинформировала о текущей ситуации в стране и будущей системе», — заявил Альханафи (цитата по «Интерфаксу»).

По словам другого представителя движения, Забихуллы Муджахида, внезапность, с которой талибы вошли в Кабул, стала проблемой и для них самих — «Талибан» планировал вести переговоры по созданию нового правительства.

Об этом заявил представитель движения Варак Альханафи.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).