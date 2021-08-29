Талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане



Движение «Талибан» объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане, сообщает местный телеканал 1TV.

«Движение «Талибан» сообщило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане», — говорится в Twitter телеканала.

Конкретная дата восстановления спортивной жизни в стране не называется. Ранее также сообщалось, что в эту субботу спортсмены сборной Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх. Атлеты были эвакуированы из Кабула на прошлых выходных и провели неделю в Париже, после чего в пятницу вечером отправились рейсом в аэропорт Токио.