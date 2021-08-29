Талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане

29 августа, 13:07


Движение «Талибан» объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане, сообщает местный телеканал 1TV.

«Движение «Талибан» сообщило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане», — говорится в Twitter телеканала.

Конкретная дата восстановления спортивной жизни в стране не называется. Ранее также сообщалось, что в эту субботу спортсмены сборной Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх. Атлеты были эвакуированы из Кабула на прошлых выходных и провели неделю в Париже, после чего в пятницу вечером отправились рейсом в аэропорт Токио.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).