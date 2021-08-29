Центробанк Афганистана установил лимит для снятия денег в банке



Центробанк Афганистана установил лимит на снятие денег с личных счетов клиентов — не более $200 в неделю. При этом клиенты могут переводить деньги со счета на счет.

Об этом, как сообщило местное агентство The Khaama Press, говорится в директиве регулятора.

В сообщении отмечается, что решение носит временный характер и принято на фоне финансовых трудностей в стране.

Такие действия финансовый регулятор принял в ответ на требования афганцев возобновить работу банков.

Отделения банков временно закрылись 15 августа, когда власть в стране перешла талибам. Их работа восстанавливается.