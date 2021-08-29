Центробанк Афганистана установил лимит для снятия денег в банке

29 августа, 13:22


Центробанк Афганистана установил лимит на снятие денег с личных счетов клиентов — не более $200 в неделю. При этом клиенты могут переводить деньги со счета на счет.

Об этом, как сообщило местное агентство The Khaama Press, говорится в директиве регулятора.

В сообщении отмечается, что решение носит временный характер и принято на фоне финансовых трудностей в стране.

Такие действия финансовый регулятор принял в ответ на требования афганцев возобновить работу банков.

Отделения банков временно закрылись 15 августа, когда власть в стране перешла талибам. Их работа восстанавливается.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).