Учитель из Калифорнии снимал маску на уроке и заразил половину класса



В Калифорнии невакцинированный учитель снимал на уроках маску, в результате чего заразил коронавирусом половину класса.

В дальнейшем это привело к всплеску заболеваемости коронавирусом в школе, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на исследование Центра США по контролю над заболеваниями.

Специалисты этого ведомства тщательно изучили причины всплеска заболеваемости коронавирусом в одной из школ штата Калифорния — как раз во время распространения штамма Delta.

«С 23 мая по 12 июня 2021 года 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировали у учащихся начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей после контакта с невакцинированным зараженным учителем», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в одном из классов уровень заражений составил 50%, причем риск зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. Заразились восемь из десяти учеников в первых двух рядах.