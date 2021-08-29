Возле дома принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии обнаружили фабрику марихуаны

29 августа, 09:58


Около дома принца Гарри и Меган Маркл в поселении Монтесито, штат Калифорния, США, обнаружили гигантскую фабрику марихуаны. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, предприятие с 20 теплицами для выращивания конопли располагается в менее чем десяти минутах езды от особняка герцога и герцогини Сассекских стоимостью 15 миллионов долларов.

На специфический запах, распространяющийся по всей округе от фабрики, неоднократно жаловались местные жители. По словам 60-летнего местного жителя Грегори Гандруда, во время поездки по автостраде рядом с фабрикой ему пришлось съехать на обочину из-за того, что он «потерял ход своих мыслей». Владельцы предприятия пообещали установить новые «системы контроля запаха».

Другой местный житель, Ричард Майнердс пояснил, что фабрика начала работать в 2016 году, когда в штате было легализовано производство марихуаны.

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Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

29 августа, 10:27


Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.