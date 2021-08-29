Число случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио достигло 230



Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) среди аккредитованных на Паралимпийские игры — 2020 лиц возросло до 230.

За сутки COVID-19 выявлен еще у 11 человек, прибывших в Японию в рамках Игр, сообщает «Анадолу».

В числе новых выявленных зараженных — два спортсмена.

Все инфицированные помещены на карантин.

Паралимпийские игры — 2020 проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября.

В соревнованиях по 22 дисциплинам принимают участие около 4,4 тыс. спортсменов из 160 стран и регионов.