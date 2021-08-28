В Марселе на акции протеста против санитарных пропусков пострадали 13 полицейских

28 августа, 23:37

Тринадцать полицейских пострадали в ходе акций протеста против санитарных пропусков во французском городе Марсель, сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон, передает РИА Новости.

По данным префектуры, правоохранители провели три задержания.

«Манифестация в Марселе. Три задержания в связи с насилием. Префектура полиции выражает поддержку 13 пострадавшим полицейским», — говорится в заявлении в Twitter-аккаунте префектуры.

Почти 160 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.