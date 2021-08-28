В Марселе на акции протеста против санитарных пропусков пострадали 13 полицейских

Тринадцать полицейских пострадали в ходе акций протеста против санитарных пропусков во французском городе Марсель, сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон, передает РИА Новости.

По данным префектуры, правоохранители провели три задержания.

«Манифестация в Марселе. Три задержания в связи с насилием. Префектура полиции выражает поддержку 13 пострадавшим полицейским», — говорится в заявлении в Twitter-аккаунте префектуры.

Почти 160 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции.