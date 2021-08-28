Макрон сообщил о переговорах между Францией и талибами

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о переговорах между Францией и радикальным движением «Талибан» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана тех граждан, которым угрожает опасность. По его словам, роль посредника в этом процессе выполняет Катар, передает ТАСС.

«Мы все еще ведем переговоры, и все пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности», — сказал Макрон журналистам на пресс-конференции в Багдаде в субботу.

«Да, мы ведем совместную работу с Катаром среди прочих, чтобы осуществить эти операции. Потому что Катар в контексте их общения с Талибаном имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые еще предстоит определить. Но придется каждый раз договариваться с «Талибаном» в меняющихся условиях», — уточнил он.

Французский лидер отметил, что западные страны уже озвучили свою позицию по отношениям с «Талибаном», однако для него лично существует три главных условия, при соблюдении которых «можно претендовать на обсуждение будущего» и «получить определенные элементы признания политических договоренностей». Макрон назвал приоритетом соблюдение талибами гуманитарного права и отсутствие препятствий для получения афганцами убежища.

«Второе условие — строгое соблюдение красных линий в отношении всех террористических групп и прозрачность в этом контексте. В-третьих — соблюдение прав человека, особенно в том, что касается достоинства женщин», — заключил он.