Макрон сообщил о переговорах между Францией и талибами

28 августа, 23:17

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о переговорах между Францией и радикальным движением «Талибан» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана тех граждан, которым угрожает опасность. По его словам, роль посредника в этом процессе выполняет Катар, передает ТАСС.

«Мы все еще ведем переговоры, и все пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности», — сказал Макрон журналистам на пресс-конференции в Багдаде в субботу.

«Да, мы ведем совместную работу с Катаром среди прочих, чтобы осуществить эти операции. Потому что Катар в контексте их общения с Талибаном имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые еще предстоит определить. Но придется каждый раз договариваться с «Талибаном» в меняющихся условиях», — уточнил он.

Французский лидер отметил, что западные страны уже озвучили свою позицию по отношениям с «Талибаном», однако для него лично существует три главных условия, при соблюдении которых «можно претендовать на обсуждение будущего» и «получить определенные элементы признания политических договоренностей». Макрон назвал приоритетом соблюдение талибами гуманитарного права и отсутствие препятствий для получения афганцами убежища.

«Второе условие — строгое соблюдение красных линий в отношении всех террористических групп и прозрачность в этом контексте. В-третьих — соблюдение прав человека, особенно в том, что касается достоинства женщин», — заключил он.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.