Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток

28 августа, 23:05

Американские военные продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство». Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Как сообщается в письменном заявлении главы государства, в субботу утром он обсудил со своей командой по национальной безопасности удар, нанесенный накануне американскими ВС в афганской провинции Нангархар. По данным Пентагона, в результате операции были уничтожены два боевика группировки «ИГ в Хорасане». «Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле (речь о теракте в Кабуле 26 августа), и мы это сделали. Этот удар не был последним», — отметил Байден.

Угроза атак террористов на аэропорт Кабула остается высокой, заявил Байден.

ВС США считают «весьма вероятной» новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, сказал он.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.