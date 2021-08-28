Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана

Украина вывезла из Афганистана еще порядка 400 человек. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка.

Как уточнил он, на самолетах, которые эвакуировали людей, было много граждан Украины, а также граждан США и журналистов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев завершает эвакуацию граждан из Афганистана.

«Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана», — сказал он.

Ермак также отметил, что были эвакуированы все украинские граждане, которые заявили о намерении покинуть Афганистан.

Он добавил, что в случае необходимости эвакуация будет продолжена.

«Безусловно, есть люди, которые находятся в других местах Афганистана. Мы на связи 24 часа в сутки, мы их не бросаем и готовы эвакуировать. Ни один наш гражданин не будет оставлен в Афганистане», — сказал глава президентского офиса.