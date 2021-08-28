Джонсон общался с саудовским принцем по личному телефону, нарушив рекомендации

28 августа, 20:46

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег правилами техники безопасности, общаясь с высокопоставленными иностранными государственными деятелями и бизнесменами по личному телефону. Как сообщила в субботу газета The Times, в нарушение соответствующих рекомендаций глава британского правительства, в частности, переписывался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет ТАСС.

По информации издания, посредством текстовых сообщений Джонсон обсуждал с принцем возможную сделку по продаже английского футбольного клуба «Ньюкасл», владельцем которого является один из богатейших предпринимателей Великобритании Майк Эшли, консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Дискуссии о покупке саудовскими инвесторами команды «Ньюкасл», которая за свою историю четыре раза выигрывала чемпионат Англии, шли на протяжении нескольких лет, однако в 2020 году, согласно британской прессе, они прекратились «вследствие неопределенности».

Кроме того, Джонсон вел по личному телефону переписку с бизнесменом Джеймсом Дайсоном, возглавляющим компанию по изготовлению электроприборов Dyson. Отмечается, что в ходе беседы предприниматель, предложивший в начале пандемии поставить правительству аппараты искусственной вентиляции легких, просил премьер-министра установить преференциальный налоговый режим для компании.

При этом газета напомнила, что в 2019 году после победы на парламентских выборах Джонсон издал рекомендацию членам правительства не пользоваться при исполнении служебных обязанностей личными телефонами и электронной почтой, поскольку они могут быть более уязвимы перед хакерскими атаками. Как уточнила The Times, ранее в нарушении соответствующего правительственного положения был уличен бывший глава Минздрава Мэтт Хэнкок. На этом фоне представители оппозиционной Лейбористской партии обвинили правительство Джонсона в безответственном поведении, которое ставит под угрозу национальную безопасность Соединенного Королевства.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.