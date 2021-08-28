Али Шамхани: «Заявления Байдена и Беннета угрожают Тегерану»

28 августа, 14:19

Заявления, сделанные на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, являются незаконной угрозой Ирану, и Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Об этом заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Настойчивые заявления Байдена и Беннета об использовании «других вариантов» против Ирана являются незаконной угрозой одного государства другому», — цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Шамхани, «Иран оставляет за собой право на ответные действия на «доступные варианты» США и Израиля в отношении Тегерана».

В пятницу Байден на встрече с Беннетом заявил, что США могут принять другие меры, если не сработает дипломатический подход к тому, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе. В свою очередь израильский премьер согласился с тем, что имеются и иные доступные варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.