Али Шамхани: «Заявления Байдена и Беннета угрожают Тегерану»

Заявления, сделанные на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, являются незаконной угрозой Ирану, и Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Об этом заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Настойчивые заявления Байдена и Беннета об использовании «других вариантов» против Ирана являются незаконной угрозой одного государства другому», — цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Шамхани, «Иран оставляет за собой право на ответные действия на «доступные варианты» США и Израиля в отношении Тегерана».

В пятницу Байден на встрече с Беннетом заявил, что США могут принять другие меры, если не сработает дипломатический подход к тому, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе. В свою очередь израильский премьер согласился с тем, что имеются и иные доступные варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает.