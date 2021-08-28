Президент Эстонии предложила разместить в стране ПВО для сдерживания России

28 августа, 13:28

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ЕС профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности для сдерживания России.

По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, однако у них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

Глава государства предложила Брюсселю создать механизм, который поможет распределять эти расходы.

«Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения», — сказала она в интервью журналу Diplomaatia, передает EER.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.