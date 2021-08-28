В Японии два человека умерли после вакцинации Moderna с примесями

28 августа, 12:00

После вакцинации препаратом Moderna в Японии скончались два человека, сообщает The Times of India со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Мужчины умерли в возрасте 30 лет, за несколько дней до смерти они получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. По данным ведомства, точная причина смерти устанавливается.

Ранее власти Японии приостановили вакцинацию Moderna, так как в некоторых дозах были обнаружены размером несколько миллиметров. Сообщения о качестве препарата поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах страны. Тогда речь шла о приостановке использования около 1,63 миллиона доз.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.