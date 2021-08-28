В Германии признали военную беспомощность Европы

События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются на США в этой сфере, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Как считает журналист Даниэль Бресслер, это было четко продемонстрировано во время эвакуации людей из аэропорта Кабула.

«Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — написал автор.

Он подчеркивает, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран.