В Германии признали военную беспомощность Европы

28 августа, 11:14

События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются на США в этой сфере, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Как считает журналист Даниэль Бресслер, это было четко продемонстрировано во время эвакуации людей из аэропорта Кабула.

«Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — написал автор.

Он подчеркивает, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.