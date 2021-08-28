США нанесли воздушный удар в Афганистане

Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, при помощи беспилотника был уничтожен боевик террористической группировки ИГ, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.
«Вооруженные силы США совершили загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика ИГ*. Беспилотный воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. По предварительным данным, цель уничтожена… Потерь среди гражданских нет», — говорится в сообщении.
Воздушный удар последовал за совершённым 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни 13 американских военнослужащих. Пентагон при этом не сообщил, связана ли нынешняя операция с произошедшим терактом.