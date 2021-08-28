США нанесли воздушный удар в Афганистане

28 августа, 11:02

Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, при помощи беспилотника был уничтожен боевик террористической группировки ИГ, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

«Вооруженные силы США совершили загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика ИГ*. Беспилотный воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. По предварительным данным, цель уничтожена… Потерь среди гражданских нет», — говорится в сообщении.

Воздушный удар последовал за совершённым 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни 13 американских военнослужащих. Пентагон при этом не сообщил, связана ли нынешняя операция с произошедшим терактом.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.